Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 93 yaşında hayatını kaybeden halası Kıymet Karabulut, Tunceli'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı ’nun halası Kıymet Karabulut (93), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Devlet Hastanesi’nde dün yaşamını yitirdi.

Karabulut için Tunceli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı - 1

Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı - 2

Karabulut cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp, Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyüne götürülerek toprağa verildi.

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