Kılıçdaroğlu'nun halası son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ milletvekili Gürsel Erol, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.



Karabulut cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından helallik alınıp, Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyüne götürülerek toprağa verildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin