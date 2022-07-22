Kılıçdaroğlu'nun 'hanım kızımız' sözüne dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel tercümanı Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusundu bulundu. Gerekçe ise Kılıçdaroğlu'nun kendisini hakkındaki sözleri.



Kılıçdaroğlu, bir süre önce yaptığı Twitter paylaşımlarında "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar" ifadelerini kullanmıştı.



Eski AK Parti Milletvekili ve Malezya Büyükleçisi Merve Kavakçı'nın kızı olan Gülhan Kavakçı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde kişilik haklarına hakaret edildiğini söyledi. Kavakçı, tehdit, nefret ve ayrımcılık, kamu görevlisine hakaret suçlarında soruşturma açılması talep edildi.

Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına CHP'den tepki geldi.



Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'hanım kızımız' ifadesinin Anadolu'da kullanılan bir tabir olduğunu söyledi.

Öztrak, ''Erdoğan'ın Biden ile yaptığı görüşme, bir aile içi çay sohbeti değildir. Devletler arası, resmi bir görüşmedir. Bu görüşmenin tutanakları devletin resmi arşivine girmelidir. Biz bunun peşini bırakmayacağız. İş başına geliyoruz. Gelir gelmez bu tutanaklara bakacağız" açıklamasında da bulundu.