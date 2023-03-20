Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı

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CHP ve HDP görüşmesi başladı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.

TBMM'de gerçekleşecek görüşmenin ardından açıklama bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.

