Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Meclis'te HDP'yi ziyaret ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesi başladı

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CHP ve görüşmesi başladı. 

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Genel Başkan , HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı ziyaret ediyor.

TBMM'de gerçekleşecek görüşmenin ardından açıklama bekleniyor. 

Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceği HDP ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.

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