Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının çaresizlik ve acziyet göstergesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, söz konusu vakıfların yurt dışında okuyan Türk öğrencilerini destekleme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.



"Yaptıkları tek şey yalan terörüne alet olmak." diyen Altun, "15 Temmuz'da kimlerin saklanacak delik aradıklarını gördük." dedi.



Kılıçdaroğlu'na bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Kılıçdaroğlu'nun Türk vakıflarının yurt dışındaki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu belirten Çelik, CHP Lideri'nin FETÖ ile aynı söylemleri kullandığını söyledi.



İddiaların bir iftira olduğunu da vurgulayan Çelik, "Siyaset ve hukuk dairesinde gerekeni yapacağız." dedi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medyadan tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise CHP Genel Başkanı'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki bir fotoğrafını paylaştı. "Kaçmayı siz iyi bilirsiniz." ifadesini kullandı.



Söz konusu iddialara TÜRGEV ve ENSAR Vakfı'ndan da tepki geldi. Vakıflardan yapılan ortak yapılan açıklamada iddialar reddedilirken, her iki vakfında ABD yasalarına uygun bir şekilde faaliyet göstererek, Türk öğrencilerin eğitimlerine destek verdiği vurgulandı.

