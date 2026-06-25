Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun bugün sabahtan itibaren İstanbul 'da olacağı ve karşılama programı yapılacağı açıklanmıştı.

Bu programların tamamı iptal edildi.

CHP'li Gürsel Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.” dedi.

Tekin bir önceki paylaşımında ise, Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de İstanbul'a geleceğini ve Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde karşılanacağını belirterek, "İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım." ifadelerine yer vermişti.