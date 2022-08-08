Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyaretine Bahçeli'den tepki

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert tepki gösterdi.

Bahçeli, ''CHP Genel Başkanı’nın aleni bir şekilde devlete saldırması, çürüdüğünü pervasızca iddia etmesi, bununla da yetinmeyip Erzurum ziyaretinden hemen sonra koşa koşa Şırnak Uludere’yi ziyaret edip kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür'' dedi.

''İSTİSMAR ÇEMBERİNE ALDI''

Türkiye’de “Roboski” diye bir yerin olmadığını ve olmayacağını belirten Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir'' şeklinde konuştu.

''ACININ DİNDİRİLMESİ LAZIM''

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Uludere'yi ziyaret etmişti.

Kılıçdaroğlu Ortasu köyünde 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşerek ''Eğer bu ülkeye adalet gelecekse bu acının dindirilmesi lazım. Olayın aydınlatılması lazım. Söz veriyorum bu olayı aydınlatacağım'' demişti.