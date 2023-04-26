Kılıçdaroğlu: Onlar sattılar, biz geri alacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar mitinginde konuştu.

İktidarı eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''Dolar ile euro ile verdikleri bütün ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim.'' diye konuştu.

Şeker fabrikasının özelleştirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin özelleştirme sonrası 34 yıl sonra şeker ithal ettiğini söyledi.

''Onlar sattılar, biz geri alacağız.'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, ''Memleketi yabancılar doyurmaya başladı, bir de afrayla tafrayla geziyorlar 'Biz milliyetçiyiz.' diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz.'' ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''DEVLET TAŞERON ÇALIŞTIRMAZ''

''Gençler büyük sıkıntı çektiğinizi biliyorum, üniversiteden mezun oluyorsunuz işsizsiniz aylardır yıllardır iş bulamıyorsunuz. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır, bunu da gayet iyi biliyorum. Bütün bunları çözeceğiz. Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu memur çalıştırır.

''ŞEKER FABRİKASINI YENİDEN ALACAĞIZ''

Geleceğim o şeker fabrikasını yeniden alacağız. Onlar sattılar, biz geri alacağız. Orada Afyonlular çalışacaklar. Özelleştirmeden sonra 34 yıl sonra Türkiye dışarıdan şeker ithal etti. Şeker buğday arpa yulaf gübre ithal ediyorlar.

''BATSIN SİZİN MİLLİYETÇİLİĞİNİZ''



Memleketi yabancılar doyurmaya başladı, bir de afrayla tafrayla geziyorlar 'Biz milliyetçiyiz.' diyorlar. Batsın sizin milliyetçiliğiniz. Kul hakkı yemem kul hakkı da yedirmem.

''418 MİLYAR DOLARI ALACAĞIM''

418 milyar doları alacağım ve vereceğim bu millete. Mütedeyyin kardeşlerime de seslenmek isterim en büyük günah kul hakkı yemektir, kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyin.

''DOLAR VE EURO İLE VERDİKLERİ İHALELERİ TÜRK LİRASI'NA ÇEVİRECEĞİM''



Emekliler Kurban Bayramı'nda bankaya gittiğinizde 15 bin liralık ikramiyeniz orada hazır olacak. Beşli çeteye gelince tefecilere gelince para var. Vay efendim 'Parayı nereden bulacaksın?' Onlardan alacağım emekliye vereceğiz. Türkiye zengin bir ülke. Elin oğluna parayı buluyorsun. Dolar ile euro ile verdikleri bütün ihalelerin tamamını Türk Lirası'na çevireceğim.''