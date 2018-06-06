Denizli programı kapsamında Pamukkale ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkenin önündeki sorunların aşılabilmesi için öncelikle demokrasinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.



Demokrasi olmadan büyüme, kalkınma, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve medya özgürlüğünün olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Atacağımız birinci adım size sözüm söz, bu ülkeye çağdaş ülkelerde öngörülen ve uygulanan bütün demokratik standartları getirmektir. Bunu yapacağız. Ekonomiyle ciddi sorunlar var. Ama bu sorunları dile getirmesi gereken o organlar seslerini çıkartamıyorlar.



Gönlüm isterdi ki TOBB, Türk lirası değer kaybedince çıkıp konuşabilsin, derdini anlatabilsin. Enflasyon çift hanelere taht kurdu yeniden. Çıkıp konuşulabilsin, bu enflasyonun ülke için ne kadar ciddi risk taşıdığı anlatabilsin. Beton ekonomisiyle üretilen politikaların Türkiye'nin geleceğini ipotek altına aldığını anlatabilsin. Çiftçi içinde bulunduğu tabloyu anlatmaktan korkuyor. Son çareyi kendisini yakmakta arıyor. Demek ki demokrasiden yana bir sorunumuz var. Bu sorunu aşmak zorundayız. Birinci yapacağımız iş bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Bu ülkenin insanı 3. sınıf demokrasiye layık değildir."



24 Haziran'da sandıkta "demokrasi veya tek adam rejiminin oylanacağını" öne süren Kılıçdaroğlu, çocuklara bırakılacak en güzel mirasın demokrasiden yana tercih kullanmak olduğunu söyledi.



Hükümetin ekonomide neler yapılacağına ilişkin açıklamada bulunmadığını, seçim sonrasını işaret ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülkenin bir an önce "beton ekonomisini" bırakarak üretim ekonomisine dönmesi gerektiğini dile getirdi.



SIFIR FAİZLİ KREDİ VAADİ



Uygulamaya sokulan aflarla vergisini ödeyenin cezalandırıldığı, ödemeyenin mükafatlandırıldığı bir düzene geçildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Biz bunun tam tersini yapacağız. Bir sanayici, vergi ve sigorta pirim borcunu düzenli ödemek şartıyla ödediği vergi ve sigorta pirimi kadar 1 yıl süreyle sıfır faizli kredi alacak. Kayıt dışı ekonomiyle de böylece mücadele etmiş olacağız. Firma, katma değeri yüksek üretim yapıyorsa ona açacağımız kredi limiti 2 bazen 3 kat olacak" dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, sanayide ara eleman sıkıntısını çözmek için tüm organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracaklarını, 6 yıl eğitim alan öğrencinin mezun olduğunda işinin hazır olacağını, üniversiteye gitmek isteyene artı puan verileceğini belirtti.



ORTADOĞU'DA BARIŞ PLANI



Tarımla teknolojiyi buluşturmak için de "tarım teknoloji liseleri" kuracaklarını bildiren Kılıçdaroğlu, dış politikada da çeşitli projelerinin bulunduğunu aktardı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Yüzde 10 seçim barajının kalktığı, yeni bir sivil anayasanın yapıldığı, kadın erkek eşitliğinin sağlandığı, seçim yasasında cinsiyet kotasının olduğu, kadın ve gençlerin parlamentoda daha fazla görünür olduğu bir rejim istiyoruz. Dış politika konusunda proje üreten ilk partiyiz. Ortadoğu 50-100 yıldır kan akan bölgedir. Terör üreten bir bölgedir. Bu bölgeyi barış havzasına döndürmek inşallah bize nasip olacak. Ortadoğu'da bir barış ve işbirliği teşkilatı kuracağız. Kurucuları arasında Türkiye, İran, Suriye ve Irak olacak. 4 ülkenin devlet başkanı bir araya gelecek. 'Biz kendi ülkemizde, bölgemizde barış istiyoruz' diyecek. Terörü sonlandıracağız, bölgeyi barış havzasına dönüştüreceğiz. Kan akmayacak ve egemen güçlerin de istediği gibi at oynatmasına izin vermeyeceğiz."



Türkiye'nin en geç 4 yıl içinde bütün sorunlarını aşabilecek güçte olduğunu, "enkaz edebiyatı" yapmayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, büyük bir değişim ve dönüşümü hayata geçirmeyi hedeflediklerini, eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştirmek istediklerini, atama bekleyen 180 bin öğretmeni 1 yıl içinde atayacaklarını ve taşımalı eğitime son vereceklerini sözlerine ekledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.