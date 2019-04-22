CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından akşam Çankaya'daki evine gitti.
Bugün sabah saatlerinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına gülümsedi.
Kılıçdaroğlu, bina çıkışında "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek, selamladığı gazetecilerin saldırıyla ilgili soruları üzerine "Sağ olun, gayet iyiyim" dedi. Makam aracına binen Kılıçdaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti.
Kılıçdaroğlu, gazetecileri kabulunde saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı.
"BU SALDIRI FARKLI"
CHP lideri şunları kaydetti:
"Hoş olmadı, planlanan bir saldırıydı. Protesto kabul edilebilir ama bu saldırı farklı. Güvenlik önlemi yetersizdi.
"EVDEKİLER EVİMİZ YAKILIR MI KORKUSU YAŞADI"
Evdekiler evimiz yakılır mı korkusu yaşadı. Nazik davrandılar, çay demlediler. İçemedim çıkmam gerekti. Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum.
"KAMUFLAJ İLE ÇIKARTALIM DEDİLER"
Eve Emniyet Genel Müdürü geldi. Kamuflaj ile çıkartalım dediler kabul etmedim. Nasıl geldim ise öyle çıkacağım dedim.
Akar'a sormak lazım ifadelerini. O atmosferde mi söyledi ne demek istedi. Sağduyulu davranmak lazım."
VİDEO: KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI