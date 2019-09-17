CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Babadağ'da halka seslendi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Ne işimiz var Ortadoğu'da. Suriyeliler geldi, sorun ne onlara kızıyoruz, getirene kızın. 40 milyar dolar harcaa var. 3,5 milyon dayanırsa kimse şaşırmasın. Benim evladım işsiz, onlar yağda balda.



Ortadoğu'yu barış havzasına çevireceğiz, hepsi bizim akrabamız. Türkiye bu bölgenin en güçlü ülkesi. Yatırım yapabilecek potansiyele sahibiz.. Kavga etmek istemiyoruz diyebiliriz.



Fabrikaları satıyorlar. Tank fabrikası satılır mı? O kararnameyi ben bulurum Silah fabrikasını veriyorsun. Bizim tanları bize satacak.



Amerika'da bir liman özelleştirildi, kıytamet koptu. Biz silah fabrikası veriyoruz. Sarayda oturanların halktan koptuğu bir dönemdeyiz. Bir tarafta açlık yoksulluk sorunlar dağ gibi. Savaş meydanında kazanılan zafer ekonomik zaferlerle taçlandırılmalı. Türkiye bir avuç tefeciye teslim edildi.. Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu borçlar artık yönetilemiyor."

