Kılıçdaroğlu: Türkiye kaçak istilası altında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde son günlerin gündem maddesi sığınmacı konusu vardı.

Türkiye’de yaşanan 'göç' dalgasının milyonları aştığını belirten Kılıçdaroğlu, gelen sığınmacıların Türkiye'de kalmak istemediğini, gelişmiş ülkelere gitmek istediklerini belirtti.



Her birisinin Akdeniz'den botlarla Batı'ya gitmeye çalıştığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Akdeniz sığınmacı mezarlığına döndü. AB 'Bize göndermeyin, önlem alın' diye baskı kurdu. 3 milyar euro vereceklerini söyledi. Ben o dönem ne demişim 2016'da; 'Biz de diyoruz ki, gerekirse 6 milyar euroyu biz size ödeyelim sığınmacıları siz tutun orada.' Emperyal güçler maşa kullanır. Emperyal güçlerin maşası Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'yi göçmen hapishanesi yaptılar, terör bize kaldı, vatandaşlar perişan oldu."

"SÖMÜRÜLEN BİR HALK"

Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin bugün emeği sömürülen bir halk olarak Türkiye'de bulunduğuna dikkat çekti.



Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Bunu da itiraf ediyorlar. İçişleri Bakanı söylüyor; 'Fabrikanda Suriyelileri çalıştır sömür, sigortasını yaptırma sonra ayak ayak üstüne at ne olacak bu Suriyelilerin hali de, 1 milyon insan gidecek kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri.' Senin tanıdığın iş sahipleri o iş sahipleri değil. Sen açıkça diyorsun ki 'biz Suriyelileri kaçak çalıştırıyoruz, vergisiz çalıştırıyoruz, emeklerini sömürüyoruz.' Bunu da kalkıp İçişleri Bakanı olarak dünyaya ilan ediyorsun."



"BOMBA GİBİ, NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL"



Afgan göçmenler konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Bunlar İran'a geliyorlar. Tahran'da Azadi Parkı'nda buluşuyorlar. Buradan üç merkeze yönlendiriliyor. Burada misafir ediliyorlar. 30-40 kişilik gruplarla Türkiye'ye gönderiliyor. Bu ne peki? 3 büyük şebeke bu organizasyonu yapıyor. Uyuşturucu kaçakçılığı da yapıyor" dedi.



Ülkenin bir kaçak istilası altında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnsanlarımızın mahalleleri gitti, gerginlik artıyor. Gettolar oluşmaya başladı. Buralar bomba gibi her an ne olacağı belli değil. Bunu sağduyu ve akılcı politikalarla çözmek zorundayız" diye konuştu.

"DEFALARCA UYARDIK"

Türkiye’de yaşanan sığınmacı sorununun, AK Parti iktidarlarının Suriye politikasından kaynaklandığını savunan Kılıçdaroğlu, Suriye’de yaşanan iç savaş sırasında ana muhalefet olarak iktidarı defalarca uyardıklarını belirtti.



"KABAHAT SINIR KAVRAMINI YOK EDEN İKTİDARDA"



Suriye'de iç savaş çıktığı günden beri en tutarlı söylemleri söyleyen partinin CHP olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış politikayı egemen güçlerin talebiyle yapmaya kalktığınızda çok daha derin sorunlar yaratıyorsunuz. Bugün geldiğimiz nokta budur. Suriye ve sığınmacılar konusu. Bu konuda partimiz çok iddialı. Artık sokaktaki vatandaş da hangi partiden olursa olsun elini vicdanına koyduğunda, ‘evet CHP doğruları söylemiştir’ diyor. Zamanında, ‘kabahat Suriyelilerde değil, sınırı kontrol edemeyen hükümettedir’ demiştim. Kabahat sınırı yok eden, sınır kavramını yok eden iktidarda."