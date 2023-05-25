Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 3 gün kala programına Adana'da devam etti.

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin mesajlar veren Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ilk işinin uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''İstanbul uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer. 'Kimse bize dokunamaz.' diyorlar. Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar hapisten. Evladınızı düşünüyorsanız ailenizin huzurunu düşüyorsanız bu uyuşturucu baronları ile mücadele etmeyenlere oy vermemeniz lazım.

''BEŞLİ ÇETELERİ DE UYUŞTURUCU BARONLARINI DA TEMİZLEYECEĞİM''

Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hiçbirisini Türkiye'de tutmayacağım. Hepsini dışarı süreceğim buradaysa hepsinin yakalayıp hapse attıracağım. Beşli çeteleri de uyuşturucu baronlarını da temizleyeceğim.

''VATANINI SEVEN HERKES SANDIĞA GİTSİN''

Vatanını, evladını seven sandığa gitsin. O uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım bu topraklarda yaşatmayacağım. Bu topraklara uyuşturucu getirenlere de en ağır cezaların verilmesi için her şeyi yapacağım.''