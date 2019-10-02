CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;

"Geçen hafta önemli bir toplantı yaptık. Ankara'da Suriye zirvesi yapıldı. Suriye'de barış istiyorsanız Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yoldur. Suriye'nin bütünlüğünü sağlamalıyız. Suriye yeniden güvenlikli bir ülke olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacıların kendi ülkelerine dönüşleri teşvik edilmeli.



5.8'LİK İSTANBUL DEPREMİ

Geldiğimiz nokta şu yapmamız gereken çok iş var. İstanbul'da yaşayıp AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. 1999 depremi sonrası 36 milyar dolar toplandı. 29 okul dahi depreme dayanıklı hale getirilmiş. Depremden sonra bu soruyu sordum, deprem için toplanan paralar nereye harcandı. Şimdi bu sorunun sırası mı diye soruyorlar, tam sırası. Nereye gitti bu paralar? Soracağız tabii. Vatandaş deprem için vermiş bu paraları, depreme dayanıklı konutlar, hastanaler, okullar yapılsın diye.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI

Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Kaçıncı program? Her programdan sonra fiyatlar artıyor, işsizlik artıyor. Damadın bir eli yağda bir eli balda. Damat bir kibir abidesi. Kendisine göre en iyi bilen o. Yeni program bir IMF programı. Eskileri işe yaramadı yenisini IMF ile yaptılar. Gerçek değil hedeflenen enflasyon dikkate alınacak. Pamuk üreticisi perişan halde. Gübreye, ilaca, elektiriğe zam geldi. Borcun milli gelire oranı yüzde 62. Vatandaş borç batağında, yıllardır işsiz olanlar var.

YENİ YASAMA YILI

27. yasama döneminde 18 bin 895 soru sorulmuş milletvekillerine. Sorulara 15 gün içinde cevap verenlerin oranı yüzde 7. Hiç cevaplanmayanların oranı da yüzde 61,5. Oysa anayasa ne diyor? TBMM üyeleri seçildikleri bölgeyi değil bütün milleti temsil ederler. Milli iradeye karşı çıkıyorsun. Atamayla gelen bakanlar vekilleri ciddiye almıyor. TBMM'nin itibarını korumak Meclis Başkanı'nın görevi.

Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bir partinin genel başkanı değil. Bunu TBMM Başkanı da istemeli. Bu memlekette adalet yok. Geldiğimiz nokta çürüyen bir adalet mekanizması."

