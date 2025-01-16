Kılıçlı yemin soruşturması | MSB kaynakları: Karar 10 iş gününde hazırlanacak

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.



Gözler ise, teğmenlerin kılıçlı yemin soruşturmasında.



Teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda, teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmalarını yapacak.



Daha önce yazılı savunmalarını veren 5 teğmen ve 3 komutan için gerçeleştirilecek YDK oturumları aynı saatte 14.00'te başladı. Toplam 8 personel sözlü savunma gerçekleştirecek ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Ayrıca avukatları da savunma gerçekleştirecek.



Savunmalarda salonda, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan cihazlar da yerleştirilecek.



KARAR BUGÜN AÇIKLAMAYACAK



Teğmenler ve komutanları hakkındaki karar bugün açıklanmayacak. Çünkü onay süreci işletilecek.



Yüksek Disiplin Kurulları hazırladıkları gerekçeli kararları Milli Savunma Bakanlığı'na iletecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kararı onaylaması halinde kararlar teğmenlere ve komutanlarına tebliğ edilecek.



İŞTE OLASI CEZALAR



İki olasılık ceza var. 8 subay ya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" alacak veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararı verilecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğin kesilmesi kararı verilmesi halinde askeri personel kararı idari yargıya götürebilecek.



ONAYA GİDECEK



MSB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Ocak tarihi gerekçeli kararın yazılması için son gün. Kararın ardından Bakan Güler'e onaya gideceği bildirildi.

"SURİYE'DE TERÖRE YER YOK MESAJI"



Bakanlık kaynaklarından Suriye’de kalıcı güvenliğin tesisi için desteğin dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini ifade edilirken yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda işbirliği içinde olacakları bildirildi.



Açıklamada "Sınırlarımıza ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." denildi.



YENİ SURİYE YÖNETİMİNİN ANKARA ZİYARETİ



Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Yönetimi’ndeki Bakanların Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine "Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sn. Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak." ifadeleri kullanıldı.



GAZZE'DE ATEŞKES MUTABAKATI



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edilen açıklamada "Ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, iki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti’nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz." diye kaydedildi.



TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; 62’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 3 bin 226 terörist etkisiz hâle getirildi.