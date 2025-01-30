Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenler için karar bekleniyor

Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenler için karar günü...

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlandı.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Soruşturmaya konu olay, 30 Ağustos’ta Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde yaşandı.

Töreninin resmî kısmı bittikten sonra yeni mezun yüzlerce teğmen törenin yapıldığı sahanın ortasında toplandı. Ardından kılıç çekerek yemin etti, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.



Bu slogan, sosyal medyada kimi kesim tarafından büyük beğeni toplarken kimileri tarafından eleştirildi. Söz konusu anların videosunun sosyal medyada yayılmasının ardından eleştiriler başladı.

MSB, tartışmalar üzerine, yazılı açıklama yaparak, konunun incelendiğini 5 Eylül’de duyurdu. Bakanlık kaynakları, “Bahse konu olay her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'de olayla ilgili yaptığı açıklamada "Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı" dedi.

Erdoğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil.

"Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız."

Teğmenlere inceleme başlatılmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum" dedi.

CHP lideri Özgür Özel 16 Kasım'da yaptığı X paylaşımında "Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir" mesajı verdi. Zafer Partisi teğmenler hakkında soruşturma açılmasının “hukuki hiçbir dayanağının bulunmadığını” savundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "Organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

İlk verilen bilgilerde disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtildi.

Bakanlık kaynakları işlem yapılan personel sayısının 10'un altında olduğunu söylendi.

Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz" açıklamasını yaptı.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILAN TEĞMENLER

Soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a “TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. Teğmen Batuhan Gazi Kılıç’ın da Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

Öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğu ancak izin verilmediği ifade edildi.Disipline konu olan yeminin ilk kez 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği ve 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.

Teğmenler ve komutanları, haklarında ihraç kararı çıkması durumunda dosyaları idari yargıya götürebilecek.