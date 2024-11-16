Kılıçlı yemin soruşturmasında teğmenlere tebligat gitti

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TV100 yayınında bölüm birincisi ve alay kıdemlisi olan teğmenlere "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerine ilişkin tebligatın ulaştırıldığını belirtti.



Tebligatta "TSK'nın itibarına zarar verecek tutum ve davranışlarla ilgili" TSK disiplin kanunun 20. maddesine atıf yapıldığını belirtti.



25 KASIM İŞARET EDİLMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hukuki sürecin 25 Kasım'a kadar tamamlanacağını söylemişti.



Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos’ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atması ve kılıçlı yeminleri tartışma konusu olmuş ve haklarında işlem başlatılmıştı.

