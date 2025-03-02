Kılıçlı yeminde ikinci emeklilik

Kılıçlı yemin sonrası açılan soruşturmada teğmenlerin ihraç talebine karşı oy kullanan Tuğgeneral Hakan Tutucu, 28 Şubat itibarıyla emeklilik dilekçesini verdi.

Daha önce de karara şerh düşen Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Başkanı Korgeneral Tevfik Algan emekli olmuştu.

30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yemin sonrası 5 teğmen ve 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

