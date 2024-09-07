Kılık değiştirerek 4 yıldır kaçıyordu: Şüpheli kıyafet alırken yakalandı

Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıl boyunca sahte kimlik ve sürekli yer değiştirerek kaçan şüpheli bir mağazada alışveriş yaparken yakalandı.

Kılık değiştirerek 4 yıldır kaçıyordu: Şüpheli kıyafet alırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına ve yakalamalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 4 yıldır sahte kimlikle kaçan Nurettin Ö.yü yakalamak için çalışma başlattı.

Tanınmamak için sürekli yer ve kılık değiştiren şüpheli Nurettin Ö.'yü takibe alan polisler, bir mağazada kıyafet aldığını tespit etti. Müşteri gibi mağazaya giren polis, alışveriş yapan Nurettin Ö.'yü kıskıvrak yakaladı.

Yaka paça gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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