Kilis-Gaziantep yolunda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

Kilis-Gaziantep yolunun 25. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre pikap sürücüsü O.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet sürücüsü M.Z.Y.'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü yaklaşık 40 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü M.Z.Y., pikabın camına çarpması sonucu ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan H.B. de yaralandı.

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

