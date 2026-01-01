Kilis merkezli DAEŞ operasyonunda 6 tutuklama
01.01.2026 15:46
Anadolu Ajansı
AA
Kilis merkezli 2 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenledi.
Kilis ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i hakkında ise adli işlem yapıldı.