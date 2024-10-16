Kilis sınırına roket parçası düştü: Mayınlı bölgede yangın çıktı

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgiye göre akşam saatlerinde Suriye tarafında çatışmadan seken bir roket, Kilis sınırında mayınlı araziye düştü.

Patlamaların ardından mayınlı bölgede yangın çıktı.



Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, "Birliklerimizin herhangi bir dahli yok, karşılık da verildiği doğru değil" denildi.