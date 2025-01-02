Kilise derneğinin kurşunlanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık sabahı Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde faaliyet gösteren Kurtuluş Kiliseleri Derneğinin tabancayla kurşunlanmasına yönelik inceleme başlattı.



Ekipler, kimlikleri tespit edilen Serkan P. (33) ile Veysi A'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerden Veysi A'nın evinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.



Şüpheli Serkan P'nin, emniyetteki ifadesinde "alacak verecek meselesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini, Göngören'den Veysi A. ile olay yerine gittiklerini ve tabancayla derneğe bir el ateş ettiklerini" aktardığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.