Kilise saldırganı için istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

DHA 19.06.2020 - 15:05 | Son Güncelleme : 19.06.2020 - 15:06

Kilise saldırganı için istenen ceza belli oldu

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