Kilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

Pazar günü Sarıyer'deki Santa maria İtalyan Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.



Saldırı sonrası başlatılan operasyonda DAEŞ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen iki zanlı yakalanmıştı.



Rusya ve Tacikistan uyruklu saldırganların Bahçelievler'de bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları belirlenmişti.