Kilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

İstanbul Sarıyer'deki kilise saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 28 zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınınan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Rusya ve Tacikistan uyruklu saldırganlarla birlikte toplam 51 kişi gözaltına alınmıştı.

Kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafı

Kilise saldırısı zanlılarının fotoğrafı

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Şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcıya ifade verecek. 

Kilise saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

Kilise saldırısı hakkında en son ne biliyoruz?

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Pazar günü Sarıyer'deki Santa maria İtalyan Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.

sonrası başlatılan operasyonda DAEŞ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen iki zanlı yakalanmıştı.

Rusya ve Tacikistan uyruklu saldırganların Bahçelievler'de bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları belirlenmişti.

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