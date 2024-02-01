Kilise saldırısı zanlıları adliyeye sevk edildi

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınınan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Saldırının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Rusya ve Tacikistan uyruklu saldırganlarla birlikte toplam 51 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.
28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcıya ifade verecek.
Pazar günü Sarıyer'deki Santa maria İtalyan Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.
Saldırı sonrası başlatılan operasyonda DAEŞ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen iki zanlı yakalanmıştı.
Rusya ve Tacikistan uyruklu saldırganların Bahçelievler'de bir sushi restoranında garson olarak çalıştıkları belirlenmişti.
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