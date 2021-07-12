Kilisede tepki çeken görüntü: 3 kişi gözaltında

İstanbul Kadıköy'de iki kişinin kilise kapısına çıkıp müzik eşliğinde oynaması tepki çekti.

Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi.



Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada müzik eşliğinde oynamaya devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.



ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Kilise duvarının üstüne çıkarak oynayan 3 kişi gözaltına alındı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Olaya bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır" dedi.

Çelik, "Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" ifadelerini kullandı.