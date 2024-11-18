Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile 9 fişek ele geçirdi, şüpheli H.Ö. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.Ö. tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bebek öldüren çete hakim karşısında: Neden yenidoğan yoğun bakım servislerini seçtiler?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...