Kilis'te 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.



Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 986 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile 9 fişek ele geçirdi, şüpheli H.Ö. gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.Ö. tutuklandı.