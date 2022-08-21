Kilis'te 2 kadının cansız bedeni bulundu

Kilis merkeze bağlı Topdağı köyü civarında 2 kadının cansız bedeni bulundu. Cansız bedenlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.08.2022 - 20:56

Kilis'te 2 kadının cansız bedeni bulundu

'te dağlık alanda 2 kadının cansız bedeni bulundu.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında, cesetlerden birini yol kenarındaki eski kum ocağında, diğerini de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda gören bir çoban, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kadınların cansız bedenleri, ilk incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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