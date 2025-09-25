Kilis'te aranan şüphelilere yönelik operasyon: 27 gözaltı

Kilis'te aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında 27 şüpheli yakalandı.

'te jandarma denetiminde 27 kişi gözaltına alındı.

ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; hırsızlık, kasten öldürme, silahla yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, hileli iflas, cinsel istismar, tehdit ve nafaka hükümlerine uymamak gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden dokuzu çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

