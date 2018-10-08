Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Havuzluçam Köyü Yazlıbahar Mezrası'nda yaşayan Nazlı Erdoğan, evinin bahçesinde dolaştığı sırada bal arılarının saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden sokulan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nazlı Erdoğan'ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kilis'te arıların saldırısına uğrayan kadın öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Kilis'in Elbeyli ilçesinde evinin bahçesinde bal arıları tarafından sokulan kadın hayatını kaybetti.
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Havuzluçam Köyü Yazlıbahar Mezrası'nda yaşayan Nazlı Erdoğan, evinin bahçesinde dolaştığı sırada bal arılarının saldırısına uğradı.