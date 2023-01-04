Kilis'te ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında tabancayla vurdu

Kilis'te Suriye uyruklu bir kişi, boşanmak isteyen eşiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, 24 yaşındaki eşini sokak ortasında tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Kilis'te ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında tabancayla vurdu

'te ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında tabancayla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Şehit Sakıp Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Dibo Halil Muhammed ile kendisinden ayrılmak isteyen eşi Nihet Şemiye arasında, boşanma nedeniyle tartışma çıktı.

Kilis'te ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında tabancayla vurdu - 1

Muhammed, yanındaki tabancayla apartman girişinde duran eşine ateş açtı.

Ağır yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dibo Halil Muhammed ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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