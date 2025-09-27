Kilis'te beton mikseri ile traktör çarpıştı

Kilis'te beton mikseri ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.S.G. idaresindeki beton mikseri, A.D. yönetimindeki traktör ile -Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.D., sağlık ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

