Kilis'te beton mikseri ile traktör çarpıştı
Kilis'te beton mikseri ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.S.G. idaresindeki beton mikseri, A.D. yönetimindeki traktör ile Kilis-Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.D., sağlık ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Trafik Kazası
- Kilis
- Traktör