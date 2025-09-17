Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yaralandı

Kilis'te çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 kişi yakalandı.

Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yaralandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda meydana gelen 2 hırsızlık olayının failleri yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahıs yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 32 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yapılan denetimlerde 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 11 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 11 şarjör, 83 fişek ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...