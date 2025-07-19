Kilis'te doğalgaz borusu patladı

Helvacıoğlu Mahallesi'nde altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesinin temas etmesi sonucu doğalgaz borusunda patlama oldu.

Borunun patlaması sonrası alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye doğalgaz şirketi ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler gaz kaçağı kontrollerini gerçekleştirdi.