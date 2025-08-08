Kilis'te feci kaza: 10 aylık bebek hayatını kaybetti
Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde M.T. idaresindeki traktör yokuş çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
10 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kazada yan yatan traktörde bulunan 10 aylık bebek, Barış Alper Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.T. ve H.T. yaralandı.
Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kaza
- Kilis
- Traktör