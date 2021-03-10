Kilis'te filyasyon ekibinden bilgi saklayana 3 bin 450 lira para cezası

Kilis Valiliği, corona virüsle mücadelede görev yapan filyasyon ekiplerinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 450 lira para cezası uygulanacağını duyurdu.

DHA 10.03.2021 - 15:40

Kilis'te filyasyon ekibinden bilgi saklayana 3 bin 450 lira para cezası
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Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, yüksek risk grubunda yer alan kentte corona virüs salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldığı belirtildi.

Corona virüs tanısı konulan bazı kişilerin sağlık ekiplerince yapılan filyasyon çalışmaları sırasında temaslılar hakkında eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyan ve bildirimlerde bulunduklarına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Covid-19 tanılı vakaların temaslı olduğu kişiler ile ilgili yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda veya bildirimde bulunanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilerek üst sınırdan 3 bin 450 lira idari para cezası uygulanmasına ve Türk Ceza Kanunu'nun 206. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması amacıyla ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

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