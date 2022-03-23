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Kilis'te hemşire eşini öldüren polis tutuklandı

Kilis'te tabancayla hemşire eşini öldüren, bir hemşireyi de yaralayan polis memuru tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.03.2022 - 14:43

Kilis'te hemşire eşini öldüren polis tutuklandı

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Polis memuru, hemşire eşini öldürdü

Polis memuru, hemşire eşini öldürdü

Devlet Hastanesi yakınlarında dün hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldüren ve hemşire S.Ç.'yi de yaralayan polis memuru Hasan Solak'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Solak, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" ve "kasten adam yaralama" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Polis memuru Solak, dün Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etmişti.

Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmış, yaralılardan Fatma Solak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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