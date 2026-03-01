Kilis’te iki otomobil çarpıştı. 1 ölü
Kilis-Gaziantep karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Kilis-Gaziantep karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.B. idaresindeki otomobil, Harun Mazlum yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Harun Mazlum, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Mazlum, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.