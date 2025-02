Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Delifakıkaradut, Çakmak ve Bozkaya köyleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, AA muhabirine, şu an itibarıyla tüm yolların açık olduğunu ve köy yollarında her türlü tedbirin alındığını söyledi.