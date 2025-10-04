Kilis'te kauçuk fabrikasında yangın

Kilis'te kauçuk üretim fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde kauçuk üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

