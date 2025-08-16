Kilis’te kaybolan 26 küçükbaş hayvan bulundu

Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde bir vatandaşa ait 26 küçükbaş hayvan kayboldu. Vatandaşın ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları fiziki aramanın yanı sıra drone ile de tarama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar köy sınırları içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasının sevincini yaşayan vatandaş, gösterilen özverili çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ederek Asayiş Vakfı’na bağışta bulundu.

