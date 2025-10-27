Kilis'te motosiklet devrildi: İki ağır yaralı
Kilis'te sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Kazada iki kişi ağır yaralandı.
Kilis-Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde motosiklet kazası meydana geldi.
M.S.K.'nın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Kazada M.S.K. ve arkasındaki K.B. yaralandı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler :
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Kilis