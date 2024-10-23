Kilis'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Şıh Mehmet Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. N.G. idaresindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil ile R.D. yönetimindeki 27 Z 9821 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.Y. sağlık ekiplerince Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine gönderildi.

