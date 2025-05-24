Kilis'te orman yangını denetimi

Hisar ile Demirciler köyleri sınırlarındaki ormanlık alanda devriye gezen ekipler, drone ile bölgede denetim yaptı, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarına karşı uygulama yaparken Orman İşletme Müdürlüğü personeli de ormanlık alanlarda gözetleme, denetim ve kontroller gerçekleştiriyor.

Bölge ayrıca orman yangınlarına karşı kamera sistemleriyle de takip ediliyor.

Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, havaların ısınmasıyla yangın riskine karşı ormanlık alanları sürekli kontrol ettiklerini söyledi.

Vatandaşları uyardıklarını belirten Gümüş, "İlk müdahale araçlarımız bölgede sürekli geziyor. Aynı zamanda jandarma ekipleri ile ormanlık alanlarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşları ormanlık alanda ateş yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerimiz yaz boyunca devam edecek." dedi.