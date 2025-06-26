Kilis'te ormanlara giriş yasaklandı

Kilis'te orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla, valilik kararı ile 1 Haziran-30 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Yangın riski taşıyan yaz aylarında alınan karar kapsamında, ormanlık alanlara sadece Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü AVBİS sistemi üzerinden avlanma izni belgesi alanlar ile bakanlık görevlisi eşliğinde yapılan av turizmi organizasyonlarına katılan kişiler giriş yapabilecek.

MANGAL VE SEMAVER YAKMAK DA YASAKLANDI

Ayrıca mesire alanlarında ocak olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak, mangal ya da semaver kullanmak da kesinlikle yasaklandı.

Karara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacak.