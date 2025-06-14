Kilis'te otomobiller çarpıştı: Yaralılar var

Kilis'te H.D. (40) kontrolündeki otomobil ile M.K. (70) idaresindeki otomobil, Kilis-Hatay Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücülerle araçlarda bulunan F.D, E.K, L.K, H.K, H.N.K, ve E.N.K yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.