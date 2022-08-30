Kilis'te silahlı bıçaklı kavga: 10 yaralı

Kilis'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.



Helvacıoğlu Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada 1 kişi bıçakla, 9 kişi ise pompalı tüfekle yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.