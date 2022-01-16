Kilis’te sobadan zehirlenen 7 kişilik aile hastanelik oldu

Haberler - DHA 16.01.2022 - 13:37
Kilis'te Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan Kurt ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu.
Sabah saatlerinde aile fertlerine ulaşamayan yakınları şüphelenerek evlerine gitti. Evde hareketsiz yatarken bulunan Kurt ailesinin 7 ferdi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 7 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.