Kilis’te sobadan zehirlenen 7 kişilik aile hastanelik oldu

Kilis'te kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Haberler - DHA 16.01.2022 - 13:37

Kilis’te sobadan zehirlenen 7 kişilik aile hastanelik oldu

'te Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan Kurt ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu.

Sabah saatlerinde aile fertlerine ulaşamayan yakınları şüphelenerek evlerine gitti. Evde hareketsiz yatarken bulunan Kurt ailesinin 7 ferdi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 7 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...