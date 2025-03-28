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Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

Bayramı ülkelerinde geçirmek isteye Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelmeye başladı.

Bazılarının ise kamyonetlere eşyalarını yükleyerek dönmemek üzere gittiği görüldü. 

Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor - 1

'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayramlarını kutlayacak olan Suriyeliler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor - 2

Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ederek, burada uzun yıllar kardeşçe yaşadıklarını ve artık ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti.

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