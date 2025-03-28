Kilis'te Suriyelilerin ülkelerine geçişi sürüyor

Bazılarının ise kamyonetlere eşyalarını yükleyerek dönmemek üzere gittiği görüldü.

Suriye 'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk bayramlarını kutlayacak olan Suriyeliler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

Ülkelerine kesin dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ederek, burada uzun yıllar kardeşçe yaşadıklarını ve artık ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti.