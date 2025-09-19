Kilis'te tekstil atölyesinde yangın

Kilis'te tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

'te Kazım Karabekir Mahallesi Hıdırellez Sokak'ta bulunan Mustafa Süzgün'e ait tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

