Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kişi tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG üyesi iki kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Suriye uyruklu H.İ. ile H.B'nin 2012-2015 yılları arasında Suriye'nin Azez bölgesinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıları 'te yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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